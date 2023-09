Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El boceto de las bajas emisiones

Llegan las bajas emisiones a Marbella. ¿Y esto qué es? Pues les sonará seguramente más el tema si recuerdan lo del famoso “anillo central” de Madrid, aquel que levantó tanta polémica. O sea, establecer las calles por las que los vehículos contaminantes no podrán circular. ¿Y cuáles son los coches que contaminan? Pues depende. Es una obligación que viene de Europa. Algunos municipios, algunos cercanos como Málaga, han anunciado que van a pedir una prórroga para establecerla. Otros más lejanos se han plantado y dicen que para 2027. Pero aquí no. O a medias. Porque el Ayuntamiento ha optado por lo que se podría entender como una especie de proyecto piloto; o como si fuera un boceto sobre el que hacer correcciones. Esta opción conlleva, entre otros asuntos de interés para ustedes, para todos, que no habrá sanciones. No parece tan difícil.