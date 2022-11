Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El apasionante mundo de las cotizaciones, el paro y la EPA

Los números de los cotizantes a la Seguridad Social nunca defraudan. Por sí solos dan lugar a varias reflexiones, y si se comparan con los del paro y la EPA, a más todavía. En el primer grupo está que son, vamos a decir, no buenos. O regulares. Hay menos que en septiembre. No son malos, dicen en la Delegación Municipal de Empleo, porque la diferencia no es significativa, se esperaba la bajada por cómo se comporta octubre y el escenario económico general afecta, aunque aquí poco, parece. Además, tomando como referencia otros años, con ese 2019 al que se acude constantemente, pues tenemos cifras bastante mejores. Suben sobre todo los autónomos. En el segundo grupo, en el de la comparativa con otras variables, está eso de que hayan bajado los cotizantes en el mismo mes en que también bajó el número de desempleados. No parece tan difícil.