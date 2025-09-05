MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

El palacio de congresos Adolfo Suárez abrirá sus puertas de nuevo en octubre

En algo más de un mes abrirá de nuevo sus puertas el palacio de congresos Adolfo Suárez, cuando haya finalizado el grueso de las obras que se están ejecutando. A partir de entonces, se celebrarán varios encuentros ya agendados y otros que puedan ir incorporándose durante el último trimestre del año.

Alfonso Olaso

Marbella |

El espacio congresual lleva sin dar servicio desde mediados de junio por los trabajos de mejora energética y autosuficiencia ideados por el Ayuntamiento para convertirlo en un palacio moderno, más atractivo y domotizado. Para eso hay que mejorar todas las salas y colocar un complejo sistema de placas fotovoltaicas. Una vez terminadas volverá a la actividad de manera progresiva con algunas citas en octubre para luego coger el ritmo habitual en noviembre y una importante reunión: el Congreso de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas, según ha explicado la directora general de Turismo, Laura de Arce.

Después habrá un congreso de Valores, varios eventos del grupo Weyou, un encuentro del sector de la naringología y el Bazar Solidario de Cáritas en diciembre.

Deporte para la inclusión

Antes y en San Pedro, el 20 de septiembre en las pistas El Arquillo, la solidaridad y el deporte se darán la mano en “Sin barreras y muy capaces”, con la participación prevista de más de 150 deportistas, de entre 8 y 10 entidades sociales.

La actividad, que arrancará a las nueve de la mañana, pretende ser una jornada de convivencia y compañerismo para personas con capacidades diferentes en la que el deporte sea el común denominador. Lo ha explicado el teniente de alcalde Javier García.

Este año el atletismo se suma al fútbol sala, el baloncesto y la petanca. Además, habrá bailes, animaciones y el evento tendrá también con la colaboración de Policía Local y Bomberos con distintas exhibiciones.

