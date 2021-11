Marbella se vuelca en la iluminación navideña en un año con muy buenas perspectivas económicas

El Ayuntamiento de Marbella ya ha comenzado la instalación y la preparación de este atractivo espectáculo, que cada año llena de emoción a grandes y pequeños, lo que está permitiendo conocer algunos avances de las luces que brillarán esta campaña navideña, en la que en total se iluminarán 136 calles y 15 plazas con el objetivo de dinamizar los entornos comerciales de la ciudad. Tanto San Pedro como Marbella contarán con espectáculos de luces y música, con tres pases en horario de 18:30, 20:00 y 21:00 horas desde finales de noviembre, el encendido del alumbrado se espera que sea entre el 25 y el 28 de noviembre, hasta el 5 de enero. Las canciones que sonarán serán el mítico 'All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey, ‘Jingle bell rock’ de Hillary Duff y ‘En Navidad’ de Rosana. En la plaza de Los Naranjos se instalarán 26 lámparas y dos ángeles, otras zonas del municipio, como el Puerto Deportivo también serán decoradas con elementos de gran tamaño. Este año, muchas de las figuras serán de metacrilato con la intención de que las calles permanezcan decoradas de día y de noche. Se renovarán las luces de Ricardo Soriano y las calles del casco antiguo lucirán una decoración a juego con esta arteria principal de la ciudad, además en la avenida del Mar se instalará un photocall navideño. Una iluminación que apuesta por la eficiencia energética, que será respetuosa con el medio ambiente, iluminándose más pero consumiendo menos. Este año se recuperarán los 680 arcos de luces, ocho belenes, cuatro árboles de Navidad decorados con guirnaldas, 14 letreros de Feliz Navidad y cuatro de Feliz Año Nuevo, once estrellas y medio centenar de motivos navideños instalados en las rotondas de la ciudad.