Marbella tendrá cuatro zonas de estacionamiento limitado con la incorporación de la roja y la naranja

La futura ordenanza contempla una zona azul similar a la actual, con dos horas y media de límite, media más que ahora; y una verde que podrá usarse como máximo cuatro horas en el caso de los no residentes. De las nuevas, la roja se pintará en lugares de alta demanda de estacionamiento, sedes de administraciones públicas e instituciones la mayoría, según ha explicado el delegado de Transportes, Félix Romero.

Aquí se podrá aparcar un máximo de 30 minutos. La zona naranja será básicamente la de aparcamientos o similares con un límite de un día.

La tarjeta de residente dará derecho a aparcar en cualquier zona del distrito, sea del color que sea, con los mismos límites horarios salvo en la verde donde no habrá restricción alguna.

Leve subida del paro

Ha subido el paro en Marbella. Lo ha hecho levemente. Al término de agosto, las oficinas del SEPE del municipio han contabilizado 18 desempleados más que en julio; 6.740 por los 6.722 que se registraron entonces, para un aumento del 0,2%. El escenario actual es sin embargo mejor que un año atrás.

En agosto de 2024 los marbellíes sin trabajo eran 7.351, 611 más que ahora, lo que significa que la tasa de desempleo ha descendido más de un 8% en los últimos doce meses.

Los contratos firmados se han reducido. Hace un año se rubricaron 5.051; ahora han sido 4.400, una bajada que no obstante no ha considerado negativa el área de Empleo del Ayuntamiento en tanto que se trata del último tramo de la temporada alta y de que supone una mayor estabilidad en el mercado laboral, datos todos que describen un buen escenario, a juicio del asesor responsable, Alejandro Freijo.

En los municipios cercanos de la comarca, se ha dado la anécdota de que en Ojén hay los mismos parados que en julio. Y son menos que agosto. En Estepona y Mijas, han bajado respecto al mes anterior y a un año atrás, mientras que en Benahavís han aumentado con relación a agosto de 2024.