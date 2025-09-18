Marbella repite en la lista de ciudades respetuosas con la movilidad de la UE

Los autobuses muestran mensajes animando a que los ciudadanos los usen para minimizar el impacto en el entorno. Para medir su calidad precisamente ya se han instalado cuatro dispositivos a los que se van a añadir otros tantos cuando se coloquen los módulos “aparcabicis” en varias zonas del municipio. Próximamente se habilitarán códigos QR gracias a los que se podrá saber a tiempo real las características del aire que le rodea. Son todo medidas encaminadas a seguir manteniendo a la ciudad en los estándares actuales, según ha explicado el delegado de Transportes, Félix Romero.

También se va a aprobar a final de mes la nueva ordenanza del estacionamiento regulado con las nuevas zonas roja y naranja que se pintarán en algunas calles del municipio.

Fiesta de la bicicleta

En el mismo escenario, en San Pedro Alcántara será el Día del Pedal este domingo. La undécima edición de esta cita con la bicicleta saldrá de la plaza de La Iglesia, a las once de la mañana, con destino la llamada playa de La Salida. Las inscripciones, gratuitas, se abrirán a las nueve. El encuentro pretende ser una reunión familiar, de convivencia y de concienciación sobre todo para los más pequeños, según ha señalado Manuel García, presidente del club Los Jululus, uno de los que colabora y organiza la fiesta de la bici.

Se espera la asistencia de un millar de personas.