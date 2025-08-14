Marbella registra 1.500 denuncias por estafa en lo que va de año

Dependiendo del timo, la cantidad puede ser más o menos cuantiosa. Normalmente las estafas relacionadas con el sector inmobiliario son las que más dinero sustraen y en lo que va de año ya se han denunciado más de un centenar. Tal y como ha explicado en Más de Uno el inspector responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Ciberdelincuencia de la Comisaría de Policía Nacional, Óscar García, detener a los criminales es una tarea ardua. Señala la importancia de denunciar los hechos porque para frenar estos delitos hace falta conocerlos.

La temperatura media, por encima de lo normal

Marbella ha pasado uno de los meses de julio más calurosos de la historia reciente. La temperatura media se ha posicionado por encima de los 26 grados, cuando lo normal habría sido menos de 25 grados.

La máxima se registró el pasado 28 de julio con 34 grados, mientras que la mínima fue de 18 grados el día 12. Y el mes de agosto pinta parecido. Estamos superando la temperatura que se consideraría normal para esta época del año, un fenómeno que se repite todos los meses desde hace varios años. Jerónimo Amores es el responsable de la estación meteorológica El Capricho.

Sin embargo, asegura que lo más preocupante son las temperaturas mínimas, que están sufriendo más alteraciones que las máximas.

La temperatura media de lo que llevamos de agosto es de 26 grados, aunque los días más cálidos todavía están por llegar.