Marbella reforzará la vigilancia del depósito de basuras ante el incremento de actas levantadas

Marbella reforzará el control de depósito de basuras para evitar el constante incumplimiento de la ordenanza municipal y la consecuente mala imagen para la ciudad. El Ayuntamiento ha levantado más actas en los cinco primeros meses de 2025 que en todo 2024, una situación que le ha llevado a diseñar un plan especial.

Alfonso Olaso

Marbella |

Para aumentar la vigilancia, el consistorio usará todas las cámaras que haya disponibles en las calles, ya sean de videovigilancia, ya sean de tráfico o cualesquiera otras. El propósito es mejorar la limpieza y el ornato de la ciudad, ha dicho el portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo este año.

Romero ha recordado que la basura orgánica se debe depositar en los contenedores habilitados entre las ocho de la tarde y las once de la noche de abril a octubre, y de siete a once el resto del año. El horario para el vidrio es de ocho de la mañana a diez de la noche, mientras que los envases y el papel y cartón no tienen en principio restricción horaria alguna.

Rejuvenecer la plantilla de bomberos

Este plan para reforzar la vigilancia del depósito de basuras se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de esta semana que también ha abordado el proceso de selección para cubrir dos plazas de suboficial, una de sargento y tres de cabo en el Cuerpo Local de Bomberos de Marbella.

Quiere el Ayuntamiento que la plantilla esté equilibrada y preparada para responder con la máxima eficacia ante cualquier incidencia, ya sea en el municipio, o en las localidades cercanas en las que también actúa: Benahavís, Istán y Ojén. Hace 10 años, el Ejecutivo se percató de que la media de edad era más bien alta y comenzó entonces un proceso para rejuvenecerla y reestructurarla.

