Marbella, pendiente de resolver las alegaciones de los "okupantes" para desalojar Puerto Rico bajo

El Ayuntamiento aprobó en Pleno el pasado enero el desalojo de la parcela. Los moradores irregulares disponían de un plazo de 15 días para salir y dejar también el paso libre hacia la zona de Puerto Rico Alto. Pero ya entonces, el escenario y los intentos fallidos hacían pensar al Ejecutivo que no iba a ser tan fácil. Y no se equivocaron porque los “okupantes” presentaron alegaciones que ahora se están resolviendo. Después habrán de pasar de nuevo por sesión plenaria. El consistorio dará una oportunidad para el desalojo sea voluntario. Si no, habrá que ejecutarla de manera forzosa con una autorización judicial, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Félix Romero. Y después empezaría el proceso para la creación del parque periurbano pensado del que ya tiene el Ayuntamiento algún boceto inicial de lo que sería.

Sigue el CMAC en Marbella

Se refirió al asunto Romero a preguntas de los periodistas tras la Junta de Gobierno Local en la que se dio el visto bueno a que Marbella siga teniendo una sede del CMAC, el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento ha prorrogado el convenio de colaboración con la Consejería de Empleo para cederle por segundo año un local en calle José Iturbi que sea la segunda oficina de la provincia.

Hasta 2024, cualquier conflicto laboral de los trabajadores de Marbella o cualquier otra localidad de la provincia había de resolverse en Málaga capital, con el coste económico y de tiempo que ello conllevaba, además de tener que desplazarse por carretera. Dado el volumen de empresas -más de 22.000- y autónomos -15.000- que tiene la ciudad, el consistorio pidió el año pasado que hubiera una segunda sede para agilizar esos procedimientos, no sólo a los marbellíes, sino a toda la parte oeste de la provincia, con un beneficio indirecto para el municipio, según ha considerado el portavoz del Ejecutivo.

En el primer año que ha dado servicio la oficina de Marbella ha aglutinado el 30% de los litigios y reclamaciones de toda la provincia.