Marbella se luce en Fitur con una estrategia de promoción ligada a la calidad

Marbella se presenta así como un destino diverso, que no solo aporta sol y playa sino también eventos, cultura, naturaleza o gastronomía. El objetivo ha dicho la propia alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, no es atraer a un mayor número de turistas este 2023 sino captar a aquellos que pasarán más noches en nuestra ciudad y que realizarán un mayor gasto medio, no solo en verano, sino también durante el resto del año.

También está presente en esta 43 edición de Fitur la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Aehcos, con el fin, este 2023, de reactivar el mercado nacional y desestacionalizar el destino Málaga-Costa del Sol. El objetivo, ha dicho el presidente de Aehcos, José Luque, teniendo en cuenta la dificultad para viajar a algunos países y el incremento de las tarifas aéreas, es mejorar la proporción de visitantes nacionales con respecto al porcentaje de turistas internacionales.

DETENIDO POR UN PRESUNTO DELITO DE ESTAFA

La Policía Nacional ha detenido en Estepona a un joven de 20 años cuando se disponía a retirar efectivo -en un cajero- de una cuenta bancaria a la que iría a parar el dinero de varias estafas efectuadas mediante un conocido sistema de pago instantáneo. Junto al anterior, los agentes han detenido a otro hombre, en San Fernando (Cádiz), ambos por su presunta implicación en los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal.

A los investigados se les atribuye una estafa consumada de 1.600 euros en la compra, en Internet, de unos muebles de segunda mano a una particular y, al menos, otras dos tentativas en los mismos términos. Según la investigación, los sospechosos captaban a sus víctimas a través de plataformas de compraventa de artículos de segunda mano en Internet.

BIOPARC FUENGIROLA ADOPTA MEDIDAS PARA COMBATIR LAS BAJAS TEMPERATURAS

El equipo de Zoología de Bioparc Fuengirola ha adoptado medidas extraordinarias para combatir las bajas temperaturas y garantizar el bienestar de los animales de este recinto. Para ello, durante los meses de diciembre, enero y febrero se toman precauciones y se activan protocolos especiales.

Con estas adaptaciones garantizan llegar a lo que se conoce como "rango de confort": condiciones adecuadas que cada especie necesita para vivir. Entre las herramientas de las que hacen uso se encuentran los suelos radiantes en interiores y exteriores, focos de calor o luces cerámicas, rías calefactadas, regulación de los sistemas de ventilación, así como el refuerzo de los diferentes menús que conforman sus dietas.

FUENGIROLA, EL MEJOR DESTINO TURÍSTICO PARA VIAJAR CON MASCOTAS

Fuengirola ha sido galardonada en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid como mejor destino turístico para viajar con mascotas por parte del portal web especializado Travelguau.com. La alcaldesa de la localidad, Ana Mula, ha recogido esta distinción que reconoce la labor realizada por el Ayuntamiento y el sector servicios fuengiroleño a la hora de habilitar espacios aptos para los animales y por integrarlos en la vida del municipio.

La ciudad, que en 2020 y 2021 ocupó el tercer puesto, ha logrado este año la primera posición, imponiéndose a ciudades como Benidorm, Gran Canaria o Santiago de Compostela.

EROS RAMAZZOTTI REGRESA A STARLITE

Eros Ramazzotti y su balada italiana se darán cita en la décimo segunda edición de Starlite el próximo 10 de agosto. Consagrado como uno de los artistas más exitosos, y con canciones que han dejado huella en la historia de la música mundial, el italiano volverá a la cantera de Nagüeles para presentar su nuevo álbum, 'Latido Infinito'.