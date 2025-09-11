Marbella licita la explotación de hamacas y sombrillas en sus playas

Son 135 lotes de seis tipos diferentes, según la superficie total de ocupación: 14 para espacios de entre 550 y 600 metros cuadrados, 12 de 500, 28 de entre 350 y 400, 27 de 300, 38 de entre 150 y 200 y los 16 restantes para parcelas playeras de 100 metros cuadrados. El pliego de condiciones de la licitación recoge que por cada 100 metros habrá 24 tumbonas y 12 sombrillas. El delegado del ramo, Diego López, ha explicado a estos micrófonos que hace año y medio ya se redujo el espacio de ocupación en todo el litoral, lo que ha conllevado más sitio para los veraneantes y bañistas en general, pero era necesario formalizarlo y sacar a licitación la explotación de los lotes.

Se busca también cierta homogeneidad en aras a mejorar la imagen de uno de los mayores atractivos de Marbella.

La explotación se adjudicará por cuatro años prorrogables otros cuatro más.

Obras colegios San Pedro Alcántara

300.000 euros al año durante el próximo lustro va a invertir la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara en obras de mantenimiento y conservación de los cinco colegios públicos de la localidad. Los trabajos se harán conforme a las necesidades de los directores, con los que los responsables municipales ya se han reunido de cara al curso escolar que acaba de comenzar en Infantil y Primaria.

De momento las necesidades más acuciantes son la sustitución o renovación de baños, la instalación y reparación de toldos en los patios, mejoras en las pistas deportivas y colocar sistemas de riego automático. Estas labores se sumarán a las que se han ejecutado este verano, trabajos de albañilería, electricidad, fontanería, carpintería, jardinería y limpieza. 50.000 euros ha destinado la Tenencia en unas obras que ahora seguirán, como en el resto del municipio, con un plan específico, según ha explicado el teniente de alcalde, Javier García.

Las obras de mejora se harán principalmente aprovechando los periodos vacacionales: Navidad, la semana blanca, y Semana Santa, además de verano.