Marbella invertirá 2,3 millones hasta final de 2026 en el mantenimiento de los colegios

Los trabajos que se realizan para la puesta a punto de los centros educativos van más allá del mantenimiento, según ha explicado la alcaldesa, Ángeles Muñoz. De hecho, hay partidas propias para obras de mayor envergadura, como la instalación de espacios de sombra en el colegio Xarblanca. En este centro ya se han realizado trabajos de carpintería, fontanería y pintura, además de reparar persianas y pintar las pistas polideportivas, mejora que se ha llevado a cabo en otros siete colegios y que se desarrollará en el resto de centros en los próximos meses.

Campaña escolar APYMESPA

Con la vuelta al cole regresa la campaña que impulsa APYMESPA para facilitar las compras a las familias que lo necesiten. Ya ha empezado con motivo del inicio de las clases este miércoles, pero seguirá activa durante todo el curso.

12 comercios de la localidad sampedreña participan en esta ocasión ofreciendo descuentos en material escolar y otras compras también típicas en estas fechas según ha explicado Cristina Pérez, que es miembro de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara y presidenta del AMPA del colegio San Pedro.

Las AMPAS harán de filtro para determinar qué familias necesitan de esta ayuda que se repite cada curso desde 2008.