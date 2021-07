TOQUE DE QUEDA, A LA ESPERA DEL TSJA

Marbella supera la tasa de 1.000 contagios por #COVID y podría tener toque de queda de ratificarlo la justicia

De dar el visto bueno el TSJA, Marbella tendrá toque de queda entre las dos de la madrugada y las siete de la mañana. Los pronósticos se han cumplido, seguimos por encima de 1.000 casos y esto no tiene visos de cambiar a menos que se tomen medidas más duras. Así al menos lo ha entendido la Junta de Andalucía, que en la reunión ayer del comité de expertos tomó la medida. Una medida, que si no viene acompañada de otras y de otros comportamientos solo servirá, en caso de aplicarse, como un paño caliente. Las actitudes personales de muchas personas aún contrastan con el panorama desolador de los servicios sanitarios, ambulatorios y hospitales, que empiezan a colapsarse de nuevo, si es que alguna vez dejaron de estarlo desde hace año y medio. Seguimos siendo testigos de una hostelería algo indolente y relajada en el cumplimiento de la normativa, los autobuses repletos a pesar de que estamos en nivel 3, con sus correspondientes porcentajes restrictivos, algunos usuarios con la mascarilla mal colocada o directamente bajada. La irresponsabilidad de muchos campa a sus anchas en una ciudad que a veces parece olvidar que solo en las últimas 48 horas han muerto 3 personas por COVID. Y sumamos ya 187 y más de 16.000 contagiados, de los que 3.000 aún siguen sin recuperarse. La Policía Local sigue sin dar abasto, a falta de conocer los datos de este julio, y solo con los del mes pasado ya les contamos que se habían levantado desde principios de año 4.200 sanciones por incumplimiento de las normas y restricciones, cerrado 10 establecimientos y detenido a 3 personas. Con este panorama, que el TSJA avale la decisión del toque de queda de la Junta, podría quedarse incluso un poco corto si no se adoptan medidas más duras y actitudes más responsables.