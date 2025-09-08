Marbella encuentra un nuevo pozo del que sacar agua para el riego y el baldeo

Se unirá a los otros cuatro que están habilitados por completo desde hace meses; uno junto al palacio de congresos, otro en Camilo José Cela, un tercero en carretera de Istán y el último en Funny Beach. Son los que se pudieron aprovechar de los 11 inicialmente encontrados. Con el nuevo, serán pues cinco los que tenga a su disposición el consistorio. Ya se ha analizado su contenido: el agua no es potable pero sí apta para lo que busca el Ayuntamiento, según ha avanzado a estos micrófonos el delegado de Obras, Diego López.

Este pozo no tendrá, como los otros cuatro, uno o varios depósitos de 50.000 litros de capacidad en los que almacenar el agua, pero no importa tanto, según López, por sus características.

El Ayuntamiento prevé que este quinto pozo esté habilitado por completo el marzo de 2026.

Limpieza de colegios

El dispositivo especial de limpieza en los colegios y guarderías de Marbella continúa hasta mañana con una treintena de operarios y conductores. El objetivo es que la comunidad educativa se incorpore al nuevo curso escolar con las instalaciones en perfecto estado.

También actúan en el dispositivo ocho vehículos de agua a presión y cuatro barredoras de gran capacidad para garantizar que los patios, pistas deportivas, accesos y entornos estén listos para el regreso de los escolares., según ha explicado Paco Navarrete, asesor coordinador de la Delegación de Limpieza.

Aunque la limpieza se intensifique en estas fechas, se trabajará, tal y como ha resaltado Navarrete, en el mantenimiento de los centros a lo largo de todo el curso.