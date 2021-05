Opción Sampedreña acusa al PP de vender "lo invendible".

Marbella aprueba con la abstención de la oposición el Inventario General de Bienes y Derechos del Consistorio con fecha 31 de diciembre pasado

El Ayuntamiento de Marbella aprueba con la abstención de toda la oposición el nuevo. El documento refleja 648.740.266,40 millones de euros desglosados en 14.749 fichas. El valor de las posesiones públicas ha crecido 31.226.907,26 euros en 2020. En la defensa del punto del Pleno ordinario que se está desarrollando hoy, el portavoz del Ejecutivo, Félix Romero, ha subrayado lo provechoso que es tener una herramienta como la objeto de la moción, que antes no existía. No intervenía en el debate ni PSOE ni Ciudadanos. Sí lo hacía Opción Sampedreña con el concejal Manuel Osorio, que criticaba al Ejecutivo por sacar pecho por un incremento de 31 millones, pero no decir cuánto había crecido en ejercicios anteriores, ni contar la realidad al completo. Le replicaba la alcaldesa, Ángeles Muñoz, enumerándole todas las propiedades que han engrosado el patrimonio local en 2020, como las fincas La Caridad y Siete Colchones o el terreno del helipuerto.

Alfonso Olaso