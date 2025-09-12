La Mancomunidad repartirá más de 7 millones de euros para que los municipios lo inviertan en infraestructuras

Son exactamente 7.046.659,83 euros que se van a repartir conforme a un doble sistema: una suma fija por localidad y el resto según la fórmula que determinan los estatutos de la entidad. Este método evitará asignaciones pequeñas a los municipios de poca población. Y se hará, ha asegurado el presidente Manuel Cardeña, pese a las dificultades derivadas de la gestión económica del Gobierno central.

El destino del dinero será el ciclo integral del agua, la gestión de residuos sólidos, las playas, el medio ambiente, el turismo o la eficiencia energética.

Mejora del saneamiento en Marbella

Mientras se resuelve cómo destinar el remanente a los municipios, otras actuaciones de la Mancomunidad han comenzado, como las de Acosol para rehabilitar la manga del colector principal de saneamiento integral en la playa de Las Cañas, en Marbella.

Con esta actuación, que supone una inversión de algo más de un millón de euros, se pretende dar seguridad estructural a la infraestructura en los tramos más afectados por la corrosión, ocho que suman unos 500 metros de longitud.

La obra permitirá la estanqueidad de la tubería, evitará las filtraciones de agua de mar que elevan la conductividad en el agua de entrada a las plantas depuradoras de La Víbora e impedirá a la vez posibles vertidos por filtraciones.