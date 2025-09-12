MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

La Mancomunidad repartirá más de 7 millones de euros para que los municipios lo inviertan en infraestructuras

Los once municipios que componen la Mancomunidad van a disponer de algo más de siete millones de euros para invertirlos en infraestructuras. Es el remanente de tesorería del que ha dado cuenta el Consejo de Alcaldes de la administración comarcal.

Alfonso Olaso

Marbella |

Son exactamente 7.046.659,83 euros que se van a repartir conforme a un doble sistema: una suma fija por localidad y el resto según la fórmula que determinan los estatutos de la entidad. Este método evitará asignaciones pequeñas a los municipios de poca población. Y se hará, ha asegurado el presidente Manuel Cardeña, pese a las dificultades derivadas de la gestión económica del Gobierno central.

El destino del dinero será el ciclo integral del agua, la gestión de residuos sólidos, las playas, el medio ambiente, el turismo o la eficiencia energética.

Mejora del saneamiento en Marbella

Mientras se resuelve cómo destinar el remanente a los municipios, otras actuaciones de la Mancomunidad han comenzado, como las de Acosol para rehabilitar la manga del colector principal de saneamiento integral en la playa de Las Cañas, en Marbella.

Con esta actuación, que supone una inversión de algo más de un millón de euros, se pretende dar seguridad estructural a la infraestructura en los tramos más afectados por la corrosión, ocho que suman unos 500 metros de longitud.

La obra permitirá la estanqueidad de la tubería, evitará las filtraciones de agua de mar que elevan la conductividad en el agua de entrada a las plantas depuradoras de La Víbora e impedirá a la vez posibles vertidos por filtraciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer