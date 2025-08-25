Los hoteles de Marbella han alojado en julio a 10.000 turistas más que en 2024

Los 85.697 veraneantes que se hospedaron en los establecimientos hoteleros han supuesto sin embargo un porcentaje total de ocupación del 78,54%, un punto y medio por debajo del registrado en julio de 2024. Esta paradoja numérica tiene su explicación, según ha considerado en declaraciones a Onda Cero la directora general del área, Laura de Arce.

64.244 de los visitantes que se alojaron en los hoteles fueron extranjeros lo que conlleva un estancamiento del veraneante nacional nacional, algo que no preocupa al área de Turismo teniendo en cuenta el devenir del año.

El Precio Medio con 375 euros y el RevPar que ha alcanzado los 296 euros son de los más altos de la historia en un mes de julio. Igualmente, las pernoctaciones, 325.739 pernoctaciones, han crecido un 9% respecto a julio de 2024. El consistorio espera ahora unos datos de agosto algo superiores a los del pasado mes.

Congreso sobre innovación, inversión y emprendimiento

Una vez pasada la temporada estival, el turismo marbellí dependerá en parte de los congresos y eventos, un sector en pujanza desde hace algunos años. En noviembre la ciudad albergará el llamado “Roadshow Silk Road: conectando capital, cultura y empresas”, una cita diseñada sobre todo para las empresas chinas que quieran expandirse y asentarse en la Costa del Sol.

Con esta reunión, organizada por el Ayuntamiento a través de la red “MarbellUp”, el municipio se convertirá en un nexo de unión, en un puente entre los emprendedores e inversores de Europa y Asia, según ha explicado el asesor responsable del ramo. Que Marbella se abra al mundo aún más, ha dicho Alejandro Freijo.

Es un paso más en el camino hacia una “Marbella 2.0”, la que sea capaz de atraer grandes empresas, emprendedores internacionales y capital estratégico, ha añadido el responsable municipal.