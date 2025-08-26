El Gobierno de la nación vuelve a incluir la comisaría de Marbella en su plan quinquenal de infraestructuras para Málaga

En una entrevista concedida a Onda Cero Marbella, Salas ha recordado que el Ejecutivo de la nación ya consignó hace años nueve millones de euros para la Comisaría, pero la Junta y el Ayuntamiento no urbanizaron el terreno ni construyeron los accesos. Sigue esperando, ha lamentado el subdelegado, siete años después.

Con respecto a la movilidad tan complicada que hay ahora mismo en toda la Costa del Sol, Salas ha anunciado una inversión histórica para tratar de minimizar los problemas. Pero la AP-7 seguirá como está. La concesión recoge que se puedan subirse las barreras en momentos puntuales y muy específicos, pero Salas ha descartado por completo que el Gobierno la recupere.

Acceso a Estepona

El alcalde de Estepona ha solicitado un nuevo encuentro con responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para ver en qué punto se encuentra la propuesta de crear un nuevo acceso por la A-7.

La última reunión, tal y como ha explicado José María García Urbano, fue en noviembre, momento en el que se señaló la posibilidad de encargar un estudio de viabilidad del proyecto. El alcalde insiste en la necesidad de mejorar la movilidad del municipio, que, asegura, registra continuas retenciones en sus accesos.

La nueva entrada se haría, en caso de que el Gobierno central de luz verde al proyecto, por la zona de La Lobilla o la Cuesta de Ronda.