El Gobierno central aprueba la Declaración de Impacto Ambiental de los espigones de San Pedro

La resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días y supone la recta final para la ejecución de este ansiado proyecto con una inversión inicial de 7.400.000 de euros y que comprende, según ha detallado el subdelegado en Málaga, Javier Salas, la construcción grosso modo de cinco espigones entre los ríos Guadaíza y Guadalmina.

El paso adelante en el proyecto se suma al de regeneración de las playas centrales de Marbella, cuya Declaración de Impacto Ambiental se aprobó este verano, con una inversión global en este caso de 15.900.000 de euros.

Las pymes de San Pedro mantienen o aumentan su facturación en verano

Los espigones y tener una playa por fin en condiciones mejorarán el ya buen volumen de visitantes que recibe la localidad y como consecuencia directa, el negocio del pequeño y mediano comercio de San Pedro Alcántara que ya de por sí ha cerrado este pasado verano con optimismo. La mayoría de los establecimientos ha mantenido o aumentado su facturación y afrontan el resto del año con planes de diversificación para seguir obteniendo beneficios.

La tónica general de bares, cafeterías y tiendas en general de la localidad sampedreña es la misma que en el centro urbano de Marbella, aunque cambiando los meses. Aquí han hecho el agosto más bien, según ha explicado a Onda Cero el vicepresidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara, José María Moreno.

La facturación se ha estabilizado o ha crecido en tres cuartas partes de los negocios asociados en APYMESPA.

Y en este septiembre que estamos prácticamente dejando atrás, hay menos visitantes pero tienen más poder adquisitivo, con lo que el negocio igualmente está siendo bueno.