MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. JUEVES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

La fase II del polígono de San Pedro Alcántara se regularizará en 2026

La segunda fase del polígono industrial de San Pedro estará regularizada por completo a final de 2026. El Ayuntamiento y la Asociación de Propietarios del Polígono El Potril han firmado un convenio de colaboración que se traduce en constituir la Entidad Urbanística de Conservación y ejecutar las obras de urbanización necesarias para que el consistorio pueda recepcionar el área y encargarse después del mantenimiento.

Alfonso Olaso

Marbella |

El colectivo se encargará de ejecutar trabajos de mejora en las redes de alumbrado, saneamiento, telefonía y agua. Estas obras suponen una inversión estimada de 3.500.000 euros, una cantidad sin embargo ínfima, según ha señalado el presidente de la asociación, Carlos Ortega, teniendo en cuenta el beneficio que obtendrán los dueños de las parcelas y las naves una vez estén hechas.

La fase II del polígono sampedreño está dividida en naves y terrenos de más de un centenar de propietarios.

El problema de la vivienda

El PSOE ha denunciado en el Congreso de los Diputados una falta de interés por parte del Partido Popular en resolver el problema de la vivienda en Marbella. La diputada Isabel Pérez ha señalado que la ciudad es una en la que más ha aumentado el precio de los inmuebles con un metro cuadrado muy por encima de la media nacional, donde los vecinos destinan el 76% de sus ingresos a pagar las hipotecas o los alquileres y con 1.802 Viviendas de Uso Turístico ilegales localizadas por el Ministerio. Mientras, los gobiernos en el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía desperdician posibles soluciones en beneficio de unos pocos, en referencia a la Residencia de Tiempo Libre.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer