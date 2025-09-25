La fase II del polígono de San Pedro Alcántara se regularizará en 2026

El colectivo se encargará de ejecutar trabajos de mejora en las redes de alumbrado, saneamiento, telefonía y agua. Estas obras suponen una inversión estimada de 3.500.000 euros, una cantidad sin embargo ínfima, según ha señalado el presidente de la asociación, Carlos Ortega, teniendo en cuenta el beneficio que obtendrán los dueños de las parcelas y las naves una vez estén hechas.

La fase II del polígono sampedreño está dividida en naves y terrenos de más de un centenar de propietarios.

El problema de la vivienda

El PSOE ha denunciado en el Congreso de los Diputados una falta de interés por parte del Partido Popular en resolver el problema de la vivienda en Marbella. La diputada Isabel Pérez ha señalado que la ciudad es una en la que más ha aumentado el precio de los inmuebles con un metro cuadrado muy por encima de la media nacional, donde los vecinos destinan el 76% de sus ingresos a pagar las hipotecas o los alquileres y con 1.802 Viviendas de Uso Turístico ilegales localizadas por el Ministerio. Mientras, los gobiernos en el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía desperdician posibles soluciones en beneficio de unos pocos, en referencia a la Residencia de Tiempo Libre.