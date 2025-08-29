La demolición del estadio municipal de Marbella terminará en un plazo de entre cuatro y seis meses

Los trabajos se centran estos días en el derribo del graderío del fondo sur del campo, para evitar así molestias a los escolares que inician el curso en algo menos de una semana y media. Lo ha explicado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha visitado esta mañana las obras.

Cuando termine de derribarse el antiguo coliseo marbellí comenzará la construcción del futuro estadio del Marbella FC, que no podrá usarlo hasta 2028. Mientras seguirá jugando en La Dama de Noche.

Viviendas alquiler para jóvenes

Las de demolición del estadio acaban de empezar; otras obras están ya terminadas, o casi, desde hace tiempo además, pero no sirven aún para su función. Vuelve la vivienda como ayer a la actualidad, en este caso con las 18 destinadas al alquiler joven construidas en la antigua sede de la Escuela Oficial de Idiomas, que aún no se pueden entregar.

Los adjudicatarios de estos inmuebles ubicados en la avenida Huerta de los Cristales tendrán que seguir esperando. Según ha detallado la directora general de Obras, Amparo Corral, su ejecución está al 98,20%, pendientes de la conexión que hará posible la prueba de elementos como el ascensor y todo el equipo de aerotermia.

En septiembre concluirán las certificaciones y la legalización, que es el paso previo a la entrega de las llaves. Luego, cada propietario se dará de alta con las empresas de luz o agua que ellos precisen.