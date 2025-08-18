El concierto de Manuel Carrasco trasciende por su mala organización

Y una vez concluyó, más de lo mismo. Colas infinitas para salir del parking. La conclusión a la que han llegado muchos es que el espacio no está preparado para albergar un espectáculo de esta magnitud.

La oposición política ha reaccionado ante lo ocurrido. Desde Opción Sampedreña se preguntan quién hay detrás de la empresa organizadora y critican el plan de movilidad que puso en marcha el Ayuntamiento de Marbella. Escuchamos al concejal Manuel Osorio.

Para Izquierda Unida el colapso que vivió la ciudad deja patente que el Gobierno local no apuesta por el transporte público, convirtiendo eventos de este tipo en un problema de seguridad. El coordinador de la formación, Manuel Núñez, subraya, además, que la finca de La Caridad no puede ser un espacio para que unos cuantos ganen mucho dinero.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, admite que hay cosas que mejorar, aunque achaca parte de lo ocurrido a varios accidentes y un incendio forestal en Mijas. Añade que la autopista debería abrirse en este tipo de circunstancias.

Lo que está claro es que muchos recordarán el concierto de Manuel Carrasco por los atascos infinitos y no por el espectáculo en sí.

Golpes de calor en el HUC

Lo comentábamos la semana pasada y esta lo vamos a notar todavía más. Hablamos de las altas temperaturas y del aumento de las máximas y mínimas en lo que llevamos de curso meteorológico. Esto trae consecuencias para la salud si no sabemos protegernos del sol.

Sin embargo, si comparamos las intervenciones que el área de urgencias del Hospital Universitario Costa del Sol ha atendido a lo largo de este verano con respecto a otros años, podríamos llegar a la conclusión de que cada vez estamos más concienciados con los golpes de calor. Aun así, sigue habiendo gente que necesita asistencia médica. Joaquín Peláez es el jefe de Urgencias del hospital.

Los ancianos, niños y deportistas conforman la población más vulnerable.