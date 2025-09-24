Comienza el desarrollo de la zona de Arroyo Segundo

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la conveniencia del proyecto que contempla el futuro recinto ferial de Marbella en un terreno de 90.000 metros cuadrados, 1.330 viviendas de las que 532 serán de protección pública y un anillo verde que rodeará a toda la parte residencial. El desarrollo cumple con los objetivos generales que recoge el Plan General de Ordenación Municipal, según ha explicado el delegado de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

El desarrollo de esta gran zona de Marbella incluye también un área comercial y una estación de transferencia de mercancías que mejorará la movilidad y el cuidado por el medio ambiente.

Ahora hay un año por delante para que los promotores presenten sus propuestas de actuación, tiempo durante el cual el PGOM estará aprobado de manera definitiva. De hecho, la previsión es que el documento urbanístico esté listo antes de que termine 2025.

Demasiados muebles y enseres

La Delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Marbella ha recogido más de 2.000 toneladas de muebles y enseres entre junio y agosto, casi un 5% más que en el mismo periodo de 2024. El aumento preocupa al área municipal.

En junio se retiraron 618 toneladas, en julio 679 y en agosto 746 toneladas, siendo este el volumen más alto del verano. El concejal del ramo, Diego López, ha solicitado colaboración ciudadana para que la recogida no sea insostenible.

Para la retirada de muebles y enseres se debe llamar al 952 76 87 20 antes de depositarlos en la vía pública.