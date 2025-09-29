El centro de salud de Ricardo Soriano se inaugurará entre final de octubre y principio de noviembre

El personal sanitario que trabajará en el nuevo centro procede, en su mayoría, de Leganitos. Los médicos se trasladan con su cupo de pacientes, que serán ahora atendidos en Ricardo Soriano. Las obras arrancaron en junio de 2022 y, aunque estaba previsto abrirlo en otoño de 2024, no ha sido hasta este verano cuando se ha trabajado en el suministro eléctrico, según ha explicado la alcaldesa Ángeles Muñoz.

El nuevo centro cuenta con 24 consultas de diferentes especialidades, como odontología, radiología, pediatría o fisioterapia.

Menos ocupación pero más empleo y rentabilidad hotelera

Agosto finalizó en Marbella con menos ocupación hotelera que el año pasado, pero con un aumento en el empleo en los establecimientos turísticos. Además, la rentabilidad en la planta de la ciudad ha acumulado una notable subida al término del octavo mes de este año.

El beneficio de los hoteles del municipio es ya del 32% partiendo de los meses fuertes del verano de 2023 y los puestos de trabajo que genera ha crecido un 14% en el último año. La ocupación ha descendido hasta el 82,6% aunque se debe, según ha señalado la directora general del área, Laura de Arce, a que vuelve a haber más hoteles abiertos.

De Arce ha apuntado un septiembre muy bueno, con números incluso mejores que los de agosto.