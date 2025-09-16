Bajan los afiliados a la Seguridad Social en Marbella, aunque el número de autónomos sigue batiendo récords

La mayor parte de la caída viene del régimen general, porque los autónomos, siguiendo la tendencia, han aumentado. Al final del pasado mes, 60 más que en julio hasta alcanzar la cifra total de los 15.348. Y respecto a doce meses atrás, la subida es más cuantiosa y significativa; 455 más que en agosto de 2024, un 3% de crecimiento. El asesor responsable de Empleo del Ayuntamiento, Alejandro Freijo, ha valorado este constante incremento de emprendedores en la ciudad.

Cuidados en el Guadaíza

En unos días comenzará la plantación de más de 8.000 especies vegetales autóctonas en la ribera del río Guadaíza. Continúa así el desarrollo del plan ideado por la Tenencia de Alcaldía para renaturalizar y evitar inundaciones en la vía fluvial sampedreña.

Los trabajos se están desarrollando en los tres primeros kilómetros del Guadaíza contando desde la desembocadura, es decir, durante todo su paso por el término municipal. Con esta nueva etapa del plan, el Ayuntamiento pretende minimizar los desbordamientos como el que hubo el pasado invierno, así como enriquecer el medio ambiente de la zona, según ha explicado el teniente de alcalde de la localidad, Javier García.

Este plan se ejecuta con la financiación de Fondos Next Generation y debe estar listo antes de final de año, aunque en caso de que haya temporales de aquí a diciembre, el plazo se podría prorrogar tres meses.