Baja el precio de la vivienda en Marbella por tecera vez desde julio de 2020

5.206 euros cuesta el metro cuadrado en la ciudad. A pesar de la caída reflejada al término del pasado mes, siguen siendo 321 más que hace un año, un 6,6% por encima, bastante más de lo que ha crecido el IPC, ha advertido el abogado urbanista, Alejandro Criado. Para el experto, el escenario actual es consecuencia, entre otros factores, del tipo de vivienda comercializada y de la clase de comprador actual.

Sin embargo, el incremento anual registrado es el menor desde 2018, según ha subrayado el consultor de CAI, Luis Cepedano Hens, quien ha llamado la atención sobre la estabilización en el precio de la vivienda de alta gama.

Por zonas, San Pedro Alcántara es en la que más ha bajado el precio; Marbella Pueblo, como aparece en el portal, en la que más ha subido.

Vivienda de Protección Pública

Sigue estando por tanto el precio de las casas en niveles muy altos, con esa consecuencia directa que los expertos apuntan mes a mes de la dificultad para muchas personas para acceder a un hogar en el municipio. Las Viviendas de Protección Pública están llamadas a compensarlo. En San Pedro Alcántara se van a levantar próximamente casi 400 de estos inmuebles, tanto para venderse como para alquilarse.

De momento ya han comenzado las obras de las 84 proyectados en una parcela al sur del bulevar sampedreño. La fundación Vimpyca está con las labores de cimentación y la estructura. El Ayuntamiento sorteará las casas próximamente, según ha señalado el teniente de alcalde Javier García, que ha detallado además el plan previsto a corto y medio plazo en la localidad.

El comienzo de los trabajos de las 84 viviendas que de momento se están levantando se ha retrasado a causa de los problemas que las constructoras están teniendo con los materiales y con la mano de obra, según ha señalado García.