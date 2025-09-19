El Ayuntamiento de Marbella ejecuta trabajos para prevenir los efectos de posibles DANAS

Se ha hecho todo lo necesario para prevenir posibles riesgos en el caso de registrar lluvias torrenciales como las de hace meses. El túnel entre Puerto Banús y Nueva Andalucía cuenta con un tanque y una bomba para evacuar agua, se ha reparado la fuente de los barcos y se han ejecutado unas obras en José Manuel Vallés para que el agua se canalice directamente hacia Arroyo Segundo. También se ha puesto en marcha un plan de arbolado y ahora se trabaja en la limpieza de río Verde y Guadaiza.

En el caso de que surja alguna emergencia, se pondría en marcha el CECOP.

El 13 de noviembre de 2024 se registraron 138,7 litros por metro cuadrado y en marzo de 2025, 325 litros. Son datos de la estación meteorológica El Capricho.

Feria de San Pedro 2025

Una mujer vestida de flamenca, la iglesia de San Pedro, un caballo y atracciones típicas componen el cartel de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 2025. El elegido por los vecinos lo ha confeccionado el artista local José Enrique Ragel alias “Bastror”, de entre una selección última de cinco obras, de las más de 50 presentadas inicialmente. La suya ha sido además la única que se ha presentado físicamente, un óleo en el que predomina el color rojo y que mezcla el estilo clásico con artes más modernos, según ha detallado durante la presentación el propio artista.

El ganador ha puesto en valor la artesanía a la hora de elaborar la obra, en tiempos en los que la Inteligencia Artificial está también presente en este tipo de concursos.