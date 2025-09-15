El Ayuntamiento de Marbella confía en que Puerto Rico Bajo esté listo para "El Tostón"

El procedimiento está en la fase final que no es otro que desalojar a los que durante un largo tiempo han estado instalados de forma ilegal, impidiendo el acceso además a las personas que querían continuar camino por el monte marbellí. Y ese último paso lo dará consistorio antes del próximo 1 de noviembre, según ha señalado el portavoz, Félix Romero.

Al ayuntamiento por tanto le urge recuperar de facto el terreno, por todo lo que además representa para Marbella.

Romero ha recordado que el parque periurbano proyectado no conlleva una gran actuación; más bien todo lo contrario: instalar papeleras, fuentes y algún elemento más similar que ayuden a que la ciudadanía pueda disfrutar del paraje.

Desperfectos en el lago de La Represa

Más obras, las de La Represa que se tienen que ejecutar de urgencia, según ha explicado el área de Parques y Jardines, por el comportamiento incívico de algunos ciudadanos. Al dar de comer a la fauna que hay en el espacio natural han dañado el sistema de filtrado, depuración y aireación.

La Delegación Municipal está valorando unos trabajos cuyo objetivo es reforzar su mantenimiento y garantizar el correcto funcionamiento de este lugar.

Los servicios técnicos municipales trabajan ya en un proyecto que contempla la reposición de la escalera de acceso, la limpieza y pintura del cuarto de instalaciones, la revisión del cuadro eléctrico y de las sondas de nivel para la recirculación del agua, así como la renovación de toda la instalación hidráulica, compuesta por válvulas, calderines y centralita. Estas mejoras permitirán optimizar el sistema y facilitar las tareas de control y mantenimiento que se llevan a cabo de forma regular.