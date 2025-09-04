El aparcamiento Los Cipreses seguirá siendo el nuevo depósito municipal de vehículos

El Ejecutivo local considera que emplear este espacio, recuperado por el consistorio hace más de un año tras los reiterados incumplimientos de una concesión que databa de 2003, en la nueva central de la grúa municipal es lo idóneo ahora mismo. El portavoz, Félix Romero, ha explicado a estos micrófonos que inicialmente se barajó una nueva licitación o un aparcamiento municipal pero se ha decidido que sea la nueva ubicación del depósito toda vez que el lugar en el que estaba no era el idóneo.

Este aparcamiento tiene capacidad para 250 vehículos.

Educación ambiental para los niños

7.250 escolares de 35 colegios de Marbella conocerán este curso que comienza la próxima semana el entorno natural del municipio. El Programa de Educación Ambiental 2025-2026 consta de 145 salidas que se han dividido en tres grupos de edades.

Para los pequeños de primero y segundo de Primaria se ha escogido una visita para conocer el pinar de Nagüeles y el mirador de Juanar. Los de tercero y cuarto irán a la ruta de la Acequia de Benahavís y también a Nagüeles pero para saber más de su flora. Y los de quinto y sexto sabrán más de la mina de Buenavista y del lago de Las Tortugas. Son actividades que tratan de que los niños tengan contacto con la naturaleza, un camino en el que hay todavía bastante por recorrer, según ha señalado Amparo Cid, monitora de la empresa concesionaria Quesada y Pastor Consultores.

El Ayuntamiento invierte en cada curso algo más de 86.500 euros en estas actividades para los escolares.