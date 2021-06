MÁS DE 4.000 SANCIONES, 10 LOCALES CERRADOS Y 3 PERSONAS DETENIDAS

La Policía Local no da abasto, aun con la bajada de incidencias tras el fin del estado de alarma #COVID-19

Literalmente no dan abasto, sobre todo en dos puntos estratégicos de ocio de la ciudad: Puerto Banús y Puerto Deportivo de Marbella. Hablamos de la Policía Local, que día a día desde hace más de un año se afana por hacer cumplir las normas para paliar los efectos del coronavirus en la población. No se lo ponemos fácil, aunque este sujeto mayestático tenga más que ver con unos que con otros. Bares y restaurantes, donde encontramos al personal algo relajado y a clientes aún más. Autobuses, donde los usuarios utilizan la mascarilla como tapabocas, dejando la nariz al aire; lugares de ocio, donde la ocupación sobrepasa lo permitido. Y eso por no hablar de botellones o fiestas ilegales. El cansancio de más de un año de pandemia pasa factura, no cabe duda, pero más cansados están los que han pasado la enfermedad, con sus duras secuelas en muchos casos, y los familiares que han perdido a sus allegados. Hasta el pasado viernes 181 fallecidos en Marbella, además de los 12.324 contagiados desde el inicio de la pandemia.

Rafaela Sánchez