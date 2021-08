MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. 30/08/2021

El 40% de los residuos no biodegradables de la Costa del Sol Occidental son toallitas húmedas que tiramos al inodoro

El extraño caso de las toallitas, este el lema que eligió en su día la empresa pública de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Costa del Sol, Acosol, y la empresa gestora del ciclo del agua, Hidralia, para llevar a cabo la campaña de concienciación contra el vertido de las toallitas húmedas e higiénicas al inodoro, una campaña que si bien no dio todo el resultado deseado, como era acabar con este problema, al menos intentó concienciar. Algo de volumen de desechos no biodegradables en contenedores o lugares no adecuados, bajó, pero después llegó la pandemia y con ella las mascarillas, y con las mascarillas las dudas de dónde había que tirarlas. Pero aunque han sido mucha la información en este sentido, tanto en el caso de las mascarillas como en el de las toallitas, aún queda trabajo por hacer y conciencia por crear. Y es que en los últimos 8 meses, se han recogido hasta 800 toneladas de residuos procedentes de la limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento y de ellos, el 40% eran toallitas, es decir, unas 320 toneladas de este desperdicio no biodegradable, de material que tarda hasta 500 años en desaparecer de nuestro ecosistema, un ecosistema que no estaría tan dañado si no fuéramos tan dañinos con él e hiciéramos solo nuestros deberes, algo tan sencillo, en el caso de las toallitas y las mascarillas de no tirarlas al wáter, sino al cubo de los residuos orgánicos, para que una vez en las plantas de tratamiento se separen.