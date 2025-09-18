Visitamos Ménade, en Baviera Golf 

Tradición y vanguardia se unen en el restaurante Ménade. Tras esos toques de cocina francesa, asiática y de vanguardia, hay un fondo de cocina tradicional española y mediterránea que sumergen al cliente en un trance dionisiaco de placeres gustativos. Al fin y al cabo, las columnas que sustentan Ménade son la cocina de autor y creativa y productos de km0.

El cuidado por el producto es primordial. La calidad de un producto ya no la determina su precio ni su exclusividad. Un producto de calidad es aquel que permite dar rienda suelta a las habilidades del chef por su versatilidad. La cocina de este restaurante de la Axarquía se caracteriza por el respeto al producto. Se deben a los ingredientes como las Ménades veneraban al dios griego de las celebraciones y el vino.