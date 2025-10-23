Visitamos Malahe, en Carretería 

Aunque sus propietarios sean cordobeses, han decidido hacer de Malahe un gran exponente del 'malagueñismo'. Apenas lleva unos pocos meses en Calle Carretería, una de las vías del centro histórico de la capital que más transformación ha experimentado y que se ha convertido en una de las más ambientadas y de moda, pero ya se ha convertido en lugar de confianza. Un lugar donde disfrutar de la gastronomía malagueña y de las recetas tradicionales. Aunque su exquisita decoración tenga tintes modernos, su carta se mantiene clásica y respetando los platos de toda la vida.

Desde el primer momento, sus propietarios quisieron que la carta estuviera compuesta al 100% por productos de Málaga, de kilómetro 0. Uno de los mejores ejemplos es su postre estrella: una gran 'loka' adaptada al estilo de Malahe. Pero para disfrutar de este tipo de productos no hace falta esperar hasta el final de la visita. De hecho, tienen nos espacios gastronómicos bien definidos y con una propuesta muy acertada. Por un lado, en su barra el cliente puede tapear y disfrutar de unas tradicionales gildas o de unos boquerones en vinagre. Luego, puede continuar con un menú más elaborado que incluye carpaccio de tomate, risotto con queso de cabra malagueña o pata de cordero.



