La Gastronomía en Onda Cero. Con 'Sabor a Málaga, el sabor que nos une'. Marca promocional de la Diputación Provincial de Málaga

José Ramón y Ángel Urzay son dos hermanos originarios de Logroño que, tras desempeñarse en distintos trabajos dedicados, respectivamente, a la hotelería y a la restauración, apostaron hace poco más de un año por abrir un coqueto local en el bulevar de la Cala de Mijas. Hoy, es un referente gastronómico en la Costa del Sol

Martirio Limón

La abuela de los hermanos Urzay cocinó durante años para sus doce nietos. A cada cual les regalaba los fines de semana con su plato favorito. Mucha cocina para Lucía, un auténtico "martirio". En esa mesa de manjares colocaba varios limones: si a alguno de sus "invitados" no le gustaba su comida, siempre podía aderezarla con una gotas del cítrico...

La Carta

Martirio Limón es o que se conoce como un restaurante "non stop" para atender los gustos de nacionales y foráneos. Entre sus referencias destacan, sin duda, su afamadas patatas brava aderezadas con alegría (ese pimiento fuerte propio de La Rioja), las croquetas caseras de calabaza y queso o el risotto de boletus y parmesano

Su bar

Como su nombre nos indica, Martirio Limón Food&Drinks tiene una variada carta de vinos con entradas poco comunes, como las DO Valencia, DO Mallorca, DO Bierzo, Vinos de Madrid, etc. además de los rincones dedicados a la ginebra, el whisky, el vodka, el cubalibre y clásicos del combinado como el pacharán o el coñac