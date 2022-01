PROTESTAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La agrupación de ampas de Marbella y San Pedro se planta ante el Ayuntamiento para exigir el nuevo instituto de Las Chapas

La Agrupación de Ampas de Marbella y San Pedro ha realizado desde las 09:30 de la mañana de este viernes una concentración protesta en la Plaza de los Naranjos, coincidiendo con el inicio del Pleno municipal, para reclamar que comiencen de verdad, señalan, las obras del instituto de Las Chapas. Más de 200 personas entre padres y madres y alumnos y alumnas de los colegios afectados han puesto el grito en el cielo porque son ya muchos años esperando, han dicho, esperando que se atiendan sus necesidades educativas. Hay que recordar que las obras ya han comenzado, esta misma semana según la propia delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que visitó el lunes los terrenos donde se ubicará el centro. Pero no se lo creen los padres y madres de estas Ampas que aseguran que no hay máquinas trabajando en la zona donde irá ubicado el nuevo instituto. No se fían ya de los anuncios y van a seguir con las reivindicaciones como nos ha explicado Jorge Gil, presidente del Ampa La Florida del Colegio Mario Vargas Llosa y portavoz de la Agrupación de AMPAs de Marbella y San Pedro. En 'Más de Uno Marbella' hemos informado sobre esta concentración dándole voz a las Ampas y a los alumnos y alumnas de los colegios afectados. Puedes escucharlo aquí, en el audio adjunto.