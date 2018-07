Weligton: "Ante el Levante hay en juego seis puntos"

Una lesión ocurrida en pretemporada mantuvo al central en el dique seco hasta el pasado mes de diciembre aunque no ha sido hasta finales del mes de enero cuando, en el partido contra el Sevilla, ha logrado hacerse con un puesto fijo en las alineaciones. La confianza depositada en él por el técnico Manuel Pellegrini queda patente al verle ocupar el puesto de central diestro que con anterioridad era propiedad indiscutible de Martín Demichelis. “Me encuentro mucho mejor, no me cuesta tanto físicamente y tengo la confianza de estar jugando. Estoy un poco más incómodo jugando por el lado derecho, pero intento cumplir con mi trabajo y ayudar al equipo”, dijo.

Sobre la victoria obtenida en Getafe, que aúpa al equipo a posiciones europeas, el brasileño aseveró: “Estamos muy contentos por haber conseguido los tres puntos que tanto buscábamos fuera de casa. Después de una primera parte irregular, en la segunda mitad logramos corregir los errores y hacer tres goles muy bonitos. Conseguimos la victoria, estamos todos contentos, pero sabemos que la Liga está muy apretada y si perdemos un partido saldremos de la zona europea”.

Ante el encuentro del próximo sábado en La Rosaleda, previsto para las 18:00 horas, Weligton muestra un gran respeto al rival. “Muchas veces miramos a los equipos por los nombres y el dinero, y en el fútbol actual la motivación y las ganas juegan un papel fundamental. El Levante ha demostrado en las dos últimas temporadas que es un equipo bien acoplado, que sabe cómo jugar y no está en el puesto que está por casualidad”.

Por último, y como otros componentes de la plantilla hicieron hace unas semanas, el defensa se muestra ambicioso ante los objetivos a conseguir como la clasificación para competiciones europeas. “Es imposible tener una motivación mayor que ésta, jugando en casa contra un rival que está cerca de nosotros. Tenemos que olvidar lo demás y conseguir los tres puntos para seguir en esta zona europea”.