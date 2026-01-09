Volotea conectará Málaga con Santander con dos vuelos semanales a partir del 31 de marzo

Volotea, la aerolínea de las pequeñas y medianas ciudades europeas, amplía su oferta de vuelos desde el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol con un nuevo destino: Santander. Con esta incorporación, la compañía contará con cinco rutas nacionales desde Málaga, conectando la ciudad con la capital cántabra y también con A Coruña, Oviedo, Bilbao y San Sebastián. La nueva conexión entre Málaga y Santander ya puede reservarse desde hoy, comenzará a operar el 31 de marzo de 2026 y estará operativa también en la temporada de invierno. La ruta a Málaga contará con tres frecuencias semanales en verano (martes, jueves y sábados) y dos en invierno (martes y sábados). En total, Volotea pondrá a disposición de los pasajeros cerca de 40.000 asientos.

Con esta nueva incorporación, Volotea ofrecerá desde el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol un total de 18 destinos: 5 nacionales y 13 internacionales, con conexiones a Francia, Alemania y Grecia. En concreto, operará vuelos a las ciudades francesas de Brest, Nantes, Burdeos, Toulouse, Lyon, Lille y Estrasburgo; a las alemanas de Düsseldorf, Colonia, Hamburgo, Berlín y Stuttgart (en código compartido con Eurowings); y, en el caso de Grecia, a su capital, Atenas (en código compartido con Aegean).

En palabras de Gabriel Schmilovich, director de Estrategia de Volotea: “Nuestra misión es conectar las pequeñas y medianas ciudades de España y Europa con vuelos directos. Desde que comenzamos a operar en Málaga hace ahora 14 años, hemos trabajado para acercar a los malagueños a más destinos dentro de España y de Europa. La nueva ruta a Santander permitirá que los viajeros descubran la riqueza cultural, gastronómica y paisajística de Cantabria a precios asequibles y con la mejor experiencia de vuelo. Esta nueva conexión que anunciamos hoy refuerza nuestro compromiso con Málaga, consolida la presencia de volotea en Andalucía y potencia la conectividad entre el sur y el norte del país.”

Volotea está presente en Málaga desde 2012 y, a finales de 2025, transportó a casi 500.000 pasajeros desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y 2,5 millones desde el inicio de las operaciones. Las

operaciones de Volotea en Málaga también muestran resultados muy positivos. La compañía mantiene una puntualidad del 82% y un cumplimiento del programa de vuelos del 99,5%. Además, los pasajeros malagueños valoran el servicio que les ofrece Volotea, con una tasa de ocupación media del 96% y una tasa de recomendación del 90%, un dato que refuerza la voluntad de Volotea de seguir aportando conectividad y valor a Valenci