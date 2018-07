Vitorino Antunes: "El Málaga tiene cualidades para eliminar al Oporto de la Champions"

Vitorino Antunes se estrenó el pasado sábado como malaguista en el campo del Levante de forma "muy positiva" ante un rival "muy complicado", según señaló. La responsabilidad no le pesó en su primer partido gracias "a la ayuda de todos mis compañeros, en especial Duda, Eliseu, Baptista o Weligton por el idioma". Sobre su integración, aseguró que "fue rápida y fácil". En cuanto a sus características, el lateral confesó que desde sus comienzos su ídolo fue el ex madridista y brasileño Roberto Carlos y que "siempre me fijaba en él" como en el lanzamiento de faltas al borde del área, faceta en la que ha destacado en los que equipos en los que ha militado consiguiendo varios goles.

Sobre su fichaje por el Málaga durante el último día del pasado mercado invernal, Antunes dijo que "todo fue muy rápido", así que como su anterior equipo, el Paços de Ferreira "facilitó" la operación. "Ojalá pueda quedarme aquí", deseo que sería realidad si el Málaga ejecuta la opción de compra que figura en su contrato de cesión.

A los 20 años fichó por el Roma pero no se cumplieron las expectativas creadas sobre su rendimiento. "Era muy joven aunque tuve jugadores veteranos que me ayudaron por su experiencia pero no pude triunfar". Las condiciones de juego auguraban una continuidad en la selección que no se ha cumplido y que ahora espera conseguir. "Ojalá logré con el Málaga volver a la selección portuguesa", sentenció.

El jugador malaguista, "deseoso" de jugar por segunda vez en su carrera deportiva la Liga de Campeones, considera que la eliminatoria con el Oporto que comenzará el próximo martes está "equilibrada al 50-50". A su juicio, el Málaga está capacitado para "obtener un buen resultado" en Do Dragao. "Conozco bien al Oporto que tiene grandes jugadores. "Primero hay que ganar al Athletic de Bilbao", dijo el jugador para poder pensar a continuación en el choque contra el Oporto.