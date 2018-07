El Unicaja hace borrón y cuenta nueva

Chus Mateo, técnico cajista, se muestra muy sincero a la hora de analizar el estado actual de su equipo. "Es obvio que no nos han salido las cosas como nos hubiera gustado, no hicimos un buen partido contra el Banca Cívica, se acabó la Copa para nosotros y ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos que empezar de cero, empezar a trabajar pensando que es un punto y aparte porque es cierto que teníamos muchas ganas de hacer una buena copa pero no ha sido así y no podemos estar llorando y lamentando todo el día. Hay que pensar en el futuro, seguir trabajando, seguir duros, apretar los dientes más que nunca, estar muy unidos y desde luego con la moral renovada, no podemos pararnos a deprimirnos constantemente”.



A tenor de mala racha de resultados, el entrenador reconoce que se están buscando "soluciones" aunque "la solución pasa por nosotros mismos". "Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos, hemos de encontrar un término medio dentro de lo que hay. Que luego vienen una ayuda externa y se puede mejorar de alguna manera el equipo, pues fantástico pero si no es así seguiremos trabajando como siempre lo hemos hecho intentando dar lo máximo, con honestidad y dando una imagen mejor de la que hemos dado últimamente”, añadió.



Sobre el rival de este jueves a partir de las 20:45 horas en el TOP 16 de la Euroliga, Chus Mateo realizó el siguiente análisis: “El Real Madrid está en un momento extraordinario como pudimos ver en la final de Copa. Jugaron francamente bien, tendrá un subidón moral seguro y el partido será obviamente difícil. Nosotros estamos intentando buscarnos y encontrarnos y en esa lucha seguiremos”.