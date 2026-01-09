Underworld y Sven Väth encabezarán el evento de Satisfaxion en Marenostrum Fuengirola

El próximo 8 de agosto de 2026, Marenostrum Fuengirola acogerá un evento de música electrónica que ya se perfila como uno de los grandes momentos del verano en la Costa del Sol. La banda británica Underworld, referente histórico del género, será la protagonista del cartel, a la que ahora se suma el DJ alemán Sven Väth, uno de los artistas más influyentes de la escena internacional.

Con una trayectoria de más de cuarenta años, Sven Väth ha marcado la evolución de la música electrónica como DJ, productor y promotor de clubes y sellos discográficos de referencia. Su participación en el evento de Fuengirola refuerza la apuesta de Satisfaxion por ofrecer un cartel que combine figuras legendarias con propuestas de alta calidad musical.

La organización ha anunciado que se irán incorporando nuevos artistas en los próximos meses, completando así un programa que promete reunir a aficionados de toda España. La cita en Marenostrum Fuengirola se consolida como un punto de encuentro destacado para los seguidores de la electrónica, ofreciendo una jornada centrada en grandes referentes del género.

Sobre Sven Vath

Sven Väth es un DJ, productor y promotor alemán, considerado una de las figuras más influyentes de la música electrónica a nivel internacional. Nacido en Oberhausen en 1964, Väth comenzó su carrera en la década de 1980 y rápidamente se convirtió en un pionero del techno y la música electrónica de club en Europa.

A lo largo de su trayectoria, ha fundado sellos discográficos de referencia, como Cocoon Recordings, y ha sido responsable de la dirección artística de clubes y eventos que han marcado la evolución del género. Su estilo combina una profunda pasión por los vinilos con sets dinámicos e imprevisibles, en los que conecta con el público de manera única.

Con más de cuatro décadas de carrera, Sven Väth ha realizado cientos de actuaciones anuales en los principales festivales y clubes del mundo, consolidándose como un referente para varias generaciones de artistas y aficionados. Su influencia trasciende la música, posicionándolo como una figura clave en la promoción y desarrollo de la cultura electrónica global.