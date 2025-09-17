Torrox incorpora talleres gratuitos de pilates y yoga para personas mayores

El Ayuntamiento de Torrox ha organizado nuevos talleres gratuitos de pilates y yoga para personas mayores. Estos amplían el plan de envejecimiento activo diseñado por el Consistorio torroxeño hasta finales de año, como ha anunciado la concejala del área y diputada provincial Sandra Extremera. En concreto, los nuevos talleres se impartirán en Torrox Costa y El Morche, y los únicos requisitos para participar es estar empadronado en el municipio y tener más de 65 años. El objetivo principal, ha subrayado Extremera, es “fomentar la participación activa de los mayores en la vida social y cultural de Torrox, ofreciéndoles actividades que mejoren su salud física, mental y emocional, a la vez que permitimos la creación de espacios de convivencia y encuentro”.

Al respecto, los talleres de yoga se impartirán los lunes en la asociación de mayores de Torrox Costa a las 9:30 horas y en el salón de usos múltiples María Victoria Olalla de El Morche los jueves a las 18:00 horas. Por lo que se refiere a los de pilates, serán los viernes a las 10:00 horas en Torrox Costa y también los viernes a las 17:00 horas en El Morche. Así, “seguimos reforzando nuestro compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores del municipio”, ha indicado la concejala y diputada.

Además, dentro del Plan de Envejecimiento Activo que se desarrolla hasta diciembre, se impartirán talleres de memoria, competencias digitales (como es el caso del uso del teléfono móvil) y actividades de ocio bajo el programa “Party Senior” en Torrox, Torrox Costa y El Morche.

En concreto, el taller de memoria se impartirá los martes de 10:30 horas a 12:00 horas en El Morche; los miércoles de 16:00 horas a 17:30 horas en Torrox; y los jueves de 10:30 horas a 12:00 horas en Torrox Costa. Las actividades de ocio de “Party Senior” serán los martes de 12:00 a 13:00 horas en El Morche; los miércoles de 16:00 horas a 17:30 horas en Torrox; y los jueves de 12:00 a 13:00 horas en Torrox Costa. Por último, el taller de competencias digitales se impartirá los miércoles de 10:00 a 11:00 horas en Torrox; el mismo día, de 12:00 a 13:30 horas en Torrox Costa; y también los miércoles de 16:30 horas a 18:00 horas en El Morche.

Sandra Extremera ha añadido que “con este programa, el Ayuntamiento de Torrox continúa impulsando iniciativas que promueven el envejecimiento activo, saludable y con corazón, reforzando el papel de las personas mayores como protagonistas de la vida del municipio”.