Torrox Costa se vuelve a convertir en una pequeña Alemania con la celebración del Oktoberfest

Todo preparado para que se ponga en marcha el Oktoberfest de Torrox que se inicia mañana, jueves 18 de septiembre, a las seis de la tarde y que se prolongará hasta la noche del próximo domingo 21 de septiembre. La explanada contigua a los aparcamientos de Ferrara, junto al hotel Iberostar de Torrox Costa, se convertirá en una pequeña Alemania en la que la música en directo, sesiones de DJ y grupos de baile se unirán a la gastronomía alemana “para ofrecer un completo y divertido fin de semana a los miles de personas que, sin duda, se acercarán a disfrutar de este festival”, ha afirmado el alcalde de Torrox, Óscar Medina.

La programación arranca mañana jueves a las 18.00 horas con DJ Nando El Alemán, al que seguirán las actuaciones de Oktober Music Band y Killer Rockets a las 23.15 horas. Para el viernes, con apertura desde las 12.00 horas del mediodía, el ambiente de música alemana llenará el espacio del festival, donde a las 13.30 actuará el Grupo de Baile Aires de la Axarquía. A las cuatro de la tarde y hasta la medianoche se sucederán las actuaciones de Bandido, DJ Nando El Alemán, Dance & Dreams, DJ Moosi, New Tricks y DJ Worzel.

La jornada del sábado abrirá de nuevo con ambiente de música alemana, para continuar con Hallownest a las 13.00; Bandido a las 15.30; Sara a las 18.00 horas; DJ Nando El Alemán a las 19.30; DJ Moosi a las 21.00; Money Makers a las 22.15 y DJ Worzel será de nuevo el encargado de cerrar la feria desde la media noche y hasta la madrugada. El domingo, última jornada del Oktoberfest de Torrox, volverá el ambiente de música alemana desde la apertura del recinto a las doce del mediodía. A partir de ahí, a las 13.00 actuará El Pequeño Grupo; 14.30 Bandido; 16.30 Lemon Pie; 18.00 horas DJ Moosi, 19.30 DJ Nando El Alemán, a las nueve de la noche habrá tributo a Queen con Queen of Magic, y se encargará de poner el broche final musical DJ Worzel.

Toda esta ambientación se complementará con espacios gastronómicos alemanes y un gran ambiente festivo organizado por el Ayuntamiento de Torrox junto a Birra&Art “y la estrecha colaboración e implicación de nuestros vecinos alemanes, a los que este festival sirve de homenaje, que se vuelcan con este festival y que con motivo del mismo se visten con trajes típicos de las ‘volkfest’ germanas, algo que es de agradecer porque también contribuyen a traer el ambiente de Alemania hasta Torrox”, ha concluido el alcalde torroxeño. Para llegar hasta la explanada de los aparcamientos de Ferrara, el Ayuntamiento ha dispuesto transporte público, así como las medidas de seguridad necesarias para que la fiesta transcurra sin incidentes.