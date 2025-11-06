Torrox brilla entre los profesionales del turismo en la WTM de Londres

El municipio de Torrox ha brillado entre los profesionales del turismo en la feria World Travel Market de Londres, uno de los mayores escaparates del sector en el mundo. Una gran imagen de Torrox Costa preside el stand de la Costa del Sol en la feria británica y también se proyecta en las pantallas de The Cube Flannels, en Oxford Street gracias a Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga, lo que supone “un gran impacto visual de un valor incalculable”, ha manifestado el alcalde, Óscar Medina. Este año la feria celebra una de sus ediciones más grandes en sus 45 años de historia, “lo que multiplica las oportunidades para destinos como Torrox, líder en turismo rural y de sol y playa en Andalucía”, ha añadido Medina.

El objetivo, “reforzar el turismo de calidad internacional ofreciendo un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso con el entorno y con clara repercusión económica y laboral en el municipio”. Medina, junto a la primera teniente de alcalde, Paula Moreno, ha mantenido durante estos días “distintas reuniones profesionales con turoperadores, agencias, aerolíneas y empresarios para seguir posicionando a Torrox como destino preferente en el mercado británico y mundial, todo ello de la mano de la Costa del Sol y Andalucía”. Como ya avanzaran tanto Medina como Moreno en los días previos a la WTM, “la presencia de Torrox en esta feria de Londres es una inversión en visibilidad, en oportunidades de negocio y en futuro”. Ambos han subrayado que “es la manera de decir, con voz propia, que nuestro municipio tiene mucho que ofrecer al turismo internacional: identidad, hospitalidad y, sobre todo, 'El Mejor Clima de Europa', la marca más reconocible.

Así se pudo constatar también en el centro de eventos londinense Plaisterers' Hall, en Barbican, donde Torrox “y nuestra forma de vida tuvieron un destacado papel protagonista” durante la cena homenaje al sector turístico, que contó con cerca de 150 participantes. En este escenario “se volvió a poner de manifiesto el peso turístico de Torrox, la Axarquía, Málaga y Andalucía en una feria vital para la economía del municipio”, ha destacado el alcalde.

Óscar Medina ha finalizado trasladando su enhorabuena a la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, premio al expositor con el mejor diseño de la WTM de Londres, como ha confirmado su titular, Arturo Bernal, “así como a Turismo Costa del Sol, Diputación de Málaga y a todas las instituciones comarcales y provinciales por su excelente

trabajo de promoción conjunto”