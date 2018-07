Sergi Darder: "Quiero ir a más y no quedarme estancado”

“El Málaga lo tiene todo y a mí me ha dado todo". Con estas palabras agradecía el futbolista de 19 años el acuerdo con el club que le ha dado la oportunidad de ser futbolista en Primera división. "Gracias al Málaga estoy donde estoy, no lo pensé ni un momento cuando me dijeron de renovar. Lo tuvimos claro desde el principio que queríamos estar aquí el máximo tiempo posible. Cuanto más tiempo esté aquí mejor”, añadió.

Si algo está marcando su presencia en el primer equipo es, sin lugar a dudas, la rapidez con que se están sucediendo los acontecimientos, es decir, incorporación a la primera plantilla, debut en la máxima categoría y, finalmente, la mejora del contrato. "Cuando llegué a hacer la pretemporada en Alemania no me imaginaba ser titular en el primer partido de Liga. Llevo muchos años intentándolo, me fui de casa con 13 años. En mí no ha cambiado nada, trato de ser el mismo jugador siempre".

Por último, el futbolista tuvo palabras para el defensa del Real Betis, lesionado en el transcurso del partido del pasado domingo y que fue evacuado en ambulancia del estadio de La Rosaleda en estado de inconsciencia tras recibir un golpe fortuito con el malaguista Fabrice. "Fue algo muy duro, tuve cinco minutos que me temblaron las piernas porque se fue mal del campo todavía. Le deseo la recuperación y le doy ánimos", sentenció.