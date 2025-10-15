Lidia Henares presentará el cartel oficial de la Semana Santa de Málaga de 2026

El acto de presentación de la obra de Martín España tendrá lugar el jueves 8 de enero en el Cine Albéniz de Málaga y será allí donde la historiadora del Arte, Lidia Henares, glose en torno a la figura del autor, así como de la propia obra que anunciará la Semana Santa de Málaga de 2026.

Lidia Henares Millán, de 26 años y natural de Cártama, es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, tras lo cual realizó el Máster en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. Gracias a su interés por la escultura religiosa y el desarrollo de los talleres de escultura en la Andalucía de la Edad Moderna, desarrolló su trabajo fin de máster sobre una saga de escultores del círculo artístico antequerano, el cual fue premiado por el Comité Español de Historia del Arte en el año 2023. Actualmente, continúa sus estudios de doctorado en la Universidad de Granada, realizando su proyecto de tesis doctoral que abarca el estudio y desarrollo del referido círculo artístico de la ciudad de Antequera, durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX.

En el plano cofrade, Lidia Henares es hermana de la Archicofradía del Paso y la Esperanza en la que ha desarrollado hasta la fecha diferentes obligaciones y responsabilidades, comenzando en el Grupo Joven, pasando a Albacería y en la actualidad como Archivera de la corporación. Su trabajo en archivos históricos también la vincula a la Agrupación de Cofradías en la que colabora dentro del equipo del archivo que dirige Raquel Espejo.

Lidia Henares destaca por su oratoria decidida y personal, con gran conocimiento cofrade y también artístico en el plano científico que la llevaron a disertar en torno a la Semana Santa en la primera edición de la Feria de la Juventud Cofrade organizada por la Agrupación de Cofradías. Igualmente, Henares ha participado en diferentes foros cofrades y tertulias en medios de comunicación.