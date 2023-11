Augusto Pansard: "Ser cofrade es una forma de vivir la fe católica"

Augusto Pansard es el pregonero de la Semana Santa 2024. Su relación con el mundo cofrade se la inculcaron en el seno de su familia. La primera vez que se salió en procesión lo hizo en la cofradía de la Pollinica, posteriormente en Sentencia y ahora es teniente hermano mayor de la Piedad. "Vivo la Semana Santa de manera muy intensa, tenemos la suerte de que la Semana Santa empieza en el siguiente minuto en que encerramos la hermandad". Para el pregonero ser cofrade es "una forma de vivir la fe católica, de vivirla en compañía. La fe católica se vive en comunidad".

A este abogado también le costó guardar el secreto de que había sido elegido como pregonero. Augusto tuvo que guardar el secreto más de 20 días hasta que se hizo oficial. "Me llamó José Carlos, me dijo que esto tenía otro tipo de rituales, pero que él no era de darle vueltas a las cosas, y me lo soltó tal cuál: he pensado en ti para ser el próximo pregonero". En ese momento dice Pansard que le recorrió "una inmensa felicidad que recibo como regalo y que a su vez es la expresión de confianza que se deposita en mi persona".