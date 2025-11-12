'Satisfaxion' regresa a Marenostrum Fuengirola 2026

Satisfaxion regresa en esta nueva edición con una de las figuras más influyentes de todos los tiempos en la música electrónica: Underworld LIVE. Sus ritmos legendarios y sonidos cautivadores están listos para encender el recinto. Esta banda es la primera gran confirmación para el 8 de agosto de 2026

Con una gira por Estados Unidos en 2025 con todas las entradas agotadas, innumerables actuaciones como cabezas de cartel en festivales y continuas colaboraciones con talentos seminales como Brutalisimus3000, KETTAMA y KI/KI, el arte constante y los espectáculos en directo viscerales de Underworld consolidan su lugar tanto en la historia de la música electrónica como en su futuro.