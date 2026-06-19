Restaurantes y tiendas gourmet de Málaga descubren nuevas oportunidades gastronómicas con los productos ecológicos de Setacor

La empresa Setacor, especializada en el cultivo ecológico de setas gourmet y en el desarrollo de productos agroalimentarios innovadores, ha celebrado esta mañana en Málaga un encuentro profesional dirigido a restaurantes, hoteles, distribuidores y establecimientos gourmet con el objetivo de presentar su amplia gama de productos y generar nuevas oportunidades de colaboración con el sector de la hostelería y el comercio especializado.

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de primera mano las posibilidades culinarias de las diferentes variedades de setas y productos elaborados por Setacor, descubriendo aplicaciones tanto para la alta cocina como para la restauración tradicional, la cocina saludable y los establecimientos especializados en productos gourmet. El encuentro se desarrolló en un formato dinámico y participativo, favoreciendo el intercambio de experiencias entre productores y profesionales de la gastronomía, quienes pudieron degustar diferentes elaboraciones y conocer las características que diferencian a los productos Setacor: calidad, sostenibilidad, innovación y producción ecológica.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación del Setacor Chef Challenge, una iniciativa dirigida a incentivar la creatividad culinaria de los profesionales asistentes. Cada participante recibió uno de los productos de la empresa con el reto de elaborar una receta original, compartirla en sus redes sociales etiquetando a Setacor y mostrar las múltiples posibilidades gastronómicas de estos productos. Como reconocimiento a su participación, todos los profesionales que completen el reto recibirán una caja degustación con una selección de setas deshidratadas de Setacor.

Además, un jurado seleccionará la Receta Destacada Setacor 2026, que será publicada enla página web oficial de la empresa y difundida a través de sus canales de comunicación,reconociendo el talento y la creatividad de su autor y de su establecimiento.

Con este tipo de iniciativas, Setacor continúa reforzando su compromiso con la innovación gastronómica, el desarrollo de nuevos mercados para los productos agroalimentarios ecológicos y la creación de sinergias entre productores y profesionales de la restauración. El encuentro forma parte de una gira de presentaciones profesionales que la empresa desarrollará en diferentes ciudades andaluzas para acercar sus productos al canal HORECA y al comercio gourmet, promoviendo el consumo de alimentos ecológicos de alta calidad y fomentando nuevas oportunidades de negocio entre productores y profesionales del sector.

La jornada ha sido coorganizada por la Casa México en Málaga y Andalucía y Hi Gala Events Planners, entidad especializada en el diseño y producción de eventos corporativos y experiencias profesionales. Esta colaboración pone de manifiesto el compromiso de ambas organizaciones con la promoción del tejido empresarial, la innovación agroalimentaria y la creación de espacios de encuentro que favorezcan las relaciones comerciales y el intercambio de conocimiento entre empresas y profesionales.