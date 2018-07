4 - 2: La Real Sociedad pone la cuarta plaza casi imposible

Fuera del equipo se quedaron Caballero, Jesús Gámez, Toulalan, Julio Baptista e Isco y de la convocatoria Demichelis, Joaquín y Saviola, muestra inequívoca de la mentalización del equipo para el duelo de Liga de Campeones contra el Borussia tras el empate a 0 goles en la ida en La Rosaleda.

El comienzo del choque no hacía presagiar lo acontecido hasta el descanso. Los no habituales en las alineaciones de Manuel Pellegrini controlaron el balón y mantenían a raya a la Real Sociedad, incapaz de generar peligro ante el inseguro Kameni. No había ocasiones de peligro ante Claudio Bravo pero tampoco en el área malaguista hasta que afloraron las enormes carencias en el costado derecho de la defensa. Sergio Sánchez y Lugano eran marionetas en las manos de los atacantes donostiarras que en nueve minutos lograron tres goles y, como inicio del desastre, un lanzamiento al travesaño de Griezmann, preludio de lo que estaba por venir. Vela (min 20), De la Bella (min 23) y Griezmann (min 29), aprovechaban de debilidad defensiva para establecer en un suspiro el 3 - 0 en el marcador.

Se calmó la tempestad con la lesión de Zurutuza, sustituido a la media hora de juego por Rubén Pardo, y el Málaga intentó acercarse a los dominios de Bravo. En un ramalazo de genio llegó el tanto de Pedro Morales desde la frontal para superar a su compatriota Bravo y establecer el 3 - 1 previo al descanso.

Sin embargo, el comienzo del segundo tiempo acabó con toda esperanza merced a un nuevo fallo de Sergio Sánchez que aprovecha Iñigo Martínez para cabecear un saque de esquina y establecer en el min. 51 el 4 - 1.

Con el duelo resuelto se produjo la lesión muscular de Pedro Morales que tuvo que ser sustituido por Lucas Piazón. El goleador chileno abandonó el campo sin ver como Roque Santa Cruz cabeceaba un centro al segundo palo y, picando el balón, superaba al portero y lograba en el min. 70 el 4 - 2. Un claro penalti sobre Vitorino Antunes no fue pitado por Undiano Mallenco y Duda junto a Julio Baptista también tuvieron sus opciones para acortar más las distancias en el marcador.

El segundo equipo malaguista, y en especial jugadores como Sergio Sánchez y Lugano, quedó muy tocado en Anoeta sin que tenga que influir en el trascendental partido del martes en Alemania, partido de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Borussia. Los alemanes, que ganaron en su liga al Ausburgo por 4 - 2, también reservaron a importantes jugadores, hasta ocho titulares, pensando en la cita en el Westfalenstadiun.