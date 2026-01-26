Publicada la convocatoria de subvenciones por más de seis millones de euros para la recuperación medioambiental de playas de Andalucía

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Fomento y Promoción del Turismo, ha publicado la convocatoria de las subvenciones por valor de más de seis millones de euros dirigidas a entidades locales del litoral andaluz con el fin de apoyar inversiones orientadas a la recuperación medioambiental y al uso sostenible de las playas andaluzas.

Así lo publica hoy el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) que informa de la convocatoria de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Las ayudas contempladas, enmarcadas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027, están cofinanciadas en un 85% por Feader y un 15% por la Junta de Andalucía. La orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el BOJA.

Las bases reguladoras, publicadas el pasado mes de diciembre, dan respuesta a la necesidad de crear unas disposiciones comunes para intervenciones y actuaciones, agilizando su tramitación en línea con la simplificación administrativa.

Según recoge la convocatoria, serán objeto de subvención aquellas actuaciones en zonas rurales que fomenten la competitividad de las playas de Andalucía, diversifiquen su oferta turística, contribuyan a la adaptación al cambio climático y reduzcan el impacto ambiental en el litoral andaluz.

Así, se considerará subvencionable las actuaciones que permitan la restauración de infraestructuras turísticas del litoral que permitan la eliminación o el templado del tráfico en zonas próximas a las playas o paseos marítimos; restauración de accesos a playas que aseguren la sostenibilidad de la costa o el acondicionamiento de las infraestructuras para la mejora de la accesibilidad.

Se contemplan además los proyectos de mejora de la eficiencia energética en infraestructuras turísticas, la adquisición de equipamientos para impulsar distinciones de calidad y medioambientales o las actuaciones encaminadas a la reducción del consumo de agua u orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático de las playas del litoral andaluz.

Con una cuantía máxima de 500.000 euros por subvención, los municipios de más de 100.000 habitantes podrán subvencionar a través de esta convocatoria el 70% del coste de la iniciativa presentada. Para los municipios de entre 20.001 y 100.000 habitantes, el 85% del coste de la iniciativa y, para los de hasta 20.000 habitantes, 100% del coste de la iniciativa presentada.

Impulso de la excelencia del destino andaluz

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha valorado la recuperación de estas subvenciones que “potencian la competitividad, la diversificación y la excelencia de la marca Andalucía”. Ha subrayado la mano tendida del Gobierno andaluz con las zonas rurales que, a través de estas subvenciones, “consolidarán el destino andaluz como líder y referente, mediante un modelo turístico sostenible en todas sus vertientes: ambiental, económica y social”

En este sentido, ha destacado que el turismo es sinónimo de futuro para los municipios de Andalucía al ser un motor clave económico. “Estas subvenciones contribuirán a la consolidación de un sector turístico más resiliente, competitivo y capaz de seguir generando empleo en las zonas rurales costeras de Andalucía”, ha resaltado